Экс-депутат Гудков отрицает причастность к фирме родителей

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Уголовное дело, в рамках которого задержали бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, связано с фирмой его родителей. Задержанный отрицает свое участие в компании.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ОНК, Дмитрий Гудков заявил о своей непричастности к делам отцовской фирмы. Экс-депутат считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах.

Напомним, Дмитрия Гудкова задержали по делу о неуплате долга по аренде нежилого помещения в Москве. Его подозревают в причинении имущественного ущерба обманным путем. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

Накануне в квартире и на даче Гудкова прошли обыски, в ходе которых полиция изъяла 50 патронов от пистолета Макарова.