Немецкий авиаперевозчик разово отменил рейсы из Москвы и Петербурга

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Авиаперевозчик Lufthansa отменил рейсы во Франкфурт из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно.

Отмена произошла разово, сообщили в компании. Изменения в расписании были связаны с отсутствием разрешений от воздушных ведомств, уточнили в ФРГ. Какая именно из сторон не выдала соответствующие документы, в Lufthansa не уточнили. Изменения коснулись рейсов LH1444 /1445/02 FRA-DME и LH1436/1437/02 FRA-LED, передает РИА Новости.

Пассажиры были проинформированы об отмене вылетов и получили извинения за полученные неудобства.

Российская авиакомпания S7 накануне сообщила об отмене авиарейсов Москва — Берлин и Берлин — Москва. Полеты были перенесены из-за неполучения соответствующего разрешения от немецких властей.