Совет Федерации освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты

Пресс-служба Совета Федерации /

Михаил Мень досрочно освобожден от должности аудитора Счетной палаты. Решение одобрено профильным комитетом Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

В Совете Федерации также приняли решение рекомендовать президенту РФ назначить на должность Меня первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Как сообщалось ранее, представление президента России об освобождении Меня от должности аудитора Счетной палаты передали в Совфед после того, как политик принял решение об отставке.