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Глава Центробанка рассказала о стойкости финансовых резервов России

Политика
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Глава Центробанка рассказала о стойкости финансовых резервов России
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Финансовые резервы России достаточно велики, чтобы стойко выдержать развитие любых геополитических сценариев, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ РФ, финансовые резервы России носят диверсифицированный характер. Российская монетарная, налоговая и макроэкономическая политика консервативна, что позволяет ей выдерживать американские санкции, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Ранее сайт 360tv.ru. сообщал, что Центробанк РФ составил список организаций и интернет-проектов, в деятельности которых замечены признаки нелегальной работы. В черный список включены более 1,8 тыс. организаций.

#россия #набиуллина #центробанк
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