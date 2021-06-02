Эффективность вакцины «КовиВак» превысила 80%

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Согласно предварительным данным, эффективность российской вакцины от коронавируса "КовиВак" составила более 80%, рассказали специалисты Центра имени Чумакова.

Заключительная фаза испытаний пока не завершена, напомнили разработчики. Соответствующие материалы представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает "Интерфакс".

Российский препарат "КовиВак" зарегистрировали в России 20 февраля. Промышленное производство вакцины стартовало в конце марта текущего года.