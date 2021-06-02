«Нежадный мужик» поможет. Как прошла встреча Путина с многодетными семьями

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин 1 июня в честь Дня защиты детей провел онлайн-встречу с многодетными семьями, получившими награду «Родительская слава». Российский лидер обсудил проблемы современных семей и призвал региональные власти оказывать им поддержку.

В частности, президент обратился к ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой помочь многодетными семьям. По словам Путина, генеральный директор компании Владимир Богданов «нежадный мужик» и должен поддержать родителей и детей.

«Пусть он посмотрит там в "Сургунефтегазе", компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные», — добавил президент и выразил уверенность, что гендиректор услышит и обязательно поможет.

ПАО «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших компаний по добыче нефти и газа в России. В 2020 году ей отвели в списке Forbes 251-е место по объему ценных бумаг на биржах.

Также во время онлайн-встречи российский лидер сообщил, что рассчитывает на региональные власти, которые должны расширить программы поддержки семей, особенно многодетных. Путин указал, что необходимо улучшить качество образования и его доступность, в том числе и строительство, ремонт школ, детских садов и яслей в маленьких городах и селах.

«Формирование повсеместного широкого пространства для развития ребенка и его самореализации, чтобы он сумел раскрыть свои способности, найти свой собственный путь в жизни, чтобы была возможность состояться для любого молодого человека и гражданина», — подчеркнул президент.

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Помимо речи о планах, которые нужно воплотить для улучшения благополучия российских семей, Путин пообщался с родителями и детьми из разных уголков страны. Так, особое впечатление произвел оленевод Павел Вулков, проживающий на Крайнем Севере. Оказалось, что мужчина воспитывает 11 детей — самому младшему исполнился годик, а старшему — 16 лет.

«Мама справляется со всеми?… Много работы, надо сказать: 11 ребятишек — это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», — сказал Путин.

Но оленевод заверил, что все справляются и помогают друг другу. В ответ президент пожелал ему счастья и поздравил с тем, что он глава такой большой и дружной семьи.

После многодетная семья Гавриленко из Надыма получила приглашение от Путина отдохнуть в Сочи. Президент пообещал, что для родителей и детей организуют хороший отдых, предоставят машину, чтобы была возможность покататься по городу и посетить олимпийские объекты.

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В конце онлайн-встречи президент неожиданно поделился воспоминанием из детства, рассказав, что его мама работала нянечкой в больнице и ночным сторожем, чтобы больше времени проводить с сыном. Путин добавил, что многим родителям нужно задуматься над тем, чтобы больше времени уделять своим детям.

«…столько детей. Конечно, это требует больших усилий, большого времени и большой душевной отдачи, тепла большого сердечного», — отметил президент.

Родителей и усыновителей награждают орденом "Родительская слава" с 2008 года. Награду получают семьи, в которых воспитывается семеро и более детей. Помимо ордена, семьям выдают единовременную выплату 100 тыс. рублей.

Традиционно встреча с семьями проходит очно в Александровском зале Кремля. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году церемония не состоялась, а в этом году встреча прошла онлайн.