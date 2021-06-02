Сгоревший дотла военный корабль затонул у берегов Ирана

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Судно военно-морских сил Ирана загорелось у южных берегов страны. Спасателям не удалось потушить крупный пожар, и корабль пошел ко дну.

Как сообщает агентство Mehr, ссылаясь на данные ВМС Ирана, затонувший корабль Khark использовался для содействия флоту и обучения новобранцев. Во время учений воспламенился один из отсеков судна, пожар охватил весь корабль.

Экипаж судна вместе с курсантами в экстренном порядке покинули борт и разместились в ближайшем порту. Известно, что в результате ЧП никто не погиб. О наличии пострадавших не сообщается.

Сотрудники экстренных ведомств пытались ликвидировать бушующий на судне пожар, но справиться с огнем не удалось. Вскоре вспомогательное военное судно затонуло.