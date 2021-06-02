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Россия и США еще не согласовали формат проведения саммита Путина и Байдена

Политика
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Россия и США еще не согласовали формат проведения саммита Путина и Байдена
pixabay.com /

Вашингтон и Москва еще не пришли к соглашению относительно формата проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена.

Об этом заявили в МИД России. Ранее глава ведомства Сергей Лавров отметил, что правительство не питает иллюзий и не ждет прорывных решений от саммита. Однако факт проведения встречи говорит о шаге стран навстречу друг другу, который необходимо поддержать.

Переговоры глав государств состоятся в Женеве 16 июня. В Швейцарии заявили о возможном закрытии неба над городом на время саммита.

#россия #путин #байден
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