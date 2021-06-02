ФМБА зарегистрировало препарат для лечения осложняющей COVID-19 пневмонии

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Ингаляционный препарат "Лейтрагин", предназначенный для лечения и профилактики осложняющей течение коронавируса пневмонии, зарегистрирован Минздравом РФ.

"Лейтрагин" разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве, на официальном сайте которого сообщается о регистрации.

Данный препарат является оригинальным отечественным лекарственным средством с полным технологическим циклом производства на территории РФ и первым в новом классе лекарственных средств для профилактики и борьбы с цитокиновым штормом, отягощающим течение COVID-19.

Цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс-синдрома, полиорганной недостаточности и нарушениям свертывающих свойств крови — основным причинам смертности среди заразившихся коронавирусом. Поэтому борьба с цитокиновым штормом имеет особую важность для лечения пациентов с COVID-19.