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Рябков оценил возможность принятия совместного документа после встречи Путина и Байдена

Политика
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Рябков оценил возможность принятия совместного документа после встречи Путина и Байдена
Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможность принятия совместного документа по итогам российско-американского саммита.

По его словам, пока никакой конкретики в этом вопросе нет. Сейчас идет согласование возможного принятия документов по итогам встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны согласовывают совместное заявление. Его могут принять по итогам встречи глав государств, которая состоится 16 июня.

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