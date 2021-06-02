Рябков оценил возможность принятия совместного документа после встречи Путина и Байдена

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможность принятия совместного документа по итогам российско-американского саммита.

По его словам, пока никакой конкретики в этом вопросе нет. Сейчас идет согласование возможного принятия документов по итогам встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны согласовывают совместное заявление. Его могут принять по итогам встречи глав государств, которая состоится 16 июня.