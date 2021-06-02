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Силовики во время обысков у Гудкова изъяли патроны от пистолета Макарова

Происшествия
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Силовики во время обысков у Гудкова изъяли патроны от пистолета Макарова
Федеральное агентство новостей / Макеева Наталья

Сотрудники ФСБ нашли в квартире отца бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова 50 боеприпасов от пистолета Макарова калибра 9 мм.

По предварительным данным, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" в отношении экс-депутата.

Потерпевшей стороной в деле выступает департамент городского имущества, сообщало Федеральное агентство новостей. Считается, что помещение, где располагался офис фонда Гудкова, было незаконно сдано в аренду.

#обыск #патроны #гудков
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