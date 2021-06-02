Рябков заявил о подготовке ряда некомфортных сигналов для США

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Москва намерена подать Вашингтону ряд некомфортных сигналов, среди которых распоряжение о денонсации меморандума по открытой суше. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат во время беседы с журналистами сообщил, что подготовка распоряжения об отказе государства от меморандума возложена на российское правительство. Он не стал уточнять конкретных сроков, однако отметил, что документ "на подходе".

Рябков ранее предположил, что лидеры РФ и США во время саммита в Женеве могут достичь взаимопонимания и прийти к договоренностям по вопросам о контроле над вооружениями и кибербезопасности.