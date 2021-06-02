В Раде назвали катастрофический просчет Украины в отношениях с Россией

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Отказ украинских властей от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Депутат заявил, что Киев перессорился со всеми соседними странами, что пагубно сказалось на состоянии экономики Украины. Потерянная выгода для Украины составляет миллиарды долларов.

"Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями", — обратил внимание депутат.

Парламентарий отметил, что Киеву дорого обойдется еще и отказ от отношений с Белоруссией. Теперь властям придется бороться "за каждую гривну" для украинцев и сделать упор на развитии международной торговли. А пока что за просчеты Киева во внешней политике приходится расплачиваться гражданам страны.