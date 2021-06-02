Глава Пентагона обсудил с представителями НАТО «угрозу» со стороны России

pixabay.com /

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министрами обороны стран НАТО методы противостояния Китаю и России.

Остин принял участие в обсуждении по видеосвязи. Отчет о ходе переговоров был опубликован на официальном сайте Пентагона. Выслушав сообщения докладчиков, министр обороны США заявил о решительной поддержке инициативе "НАТО-2030". Она включает в себя комплекс необходимых мер для борьбы с "угрозой" от Москвы или Пекина, выразил уверенность глава военного ведомства.

Некоторое время назад официальный представитель минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби сообщил сведения, противоречащие словам Остина. Кирби уточнил, что Вашингтон не рассматривает Российскую Федерацию в качестве "вражеского государства".