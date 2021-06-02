Лайнер «Белавиа» экстренно приземлился в Краснодаре

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Утечка топлива послужила причиной внеплановой посадки белорусского самолета в краснодарском аэропорту.

Специалисты проводят проверку после инцидента с самолетом компании "Белавиа". На пути из Египта в Белоруссию лайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в Краснодаре.

Приземление прошло в штатном режиме. Причиной для экстренной меры стали неполадки с топливной системой лайнера. Причина неисправности будет установлена позже.

В аэропорту подтвердили, что авиаперевозчик отправит за пассажирами резервный борт, чтобы доставить 180 человек в Минск.