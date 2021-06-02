Роман Протасевич заявил о подставе во время допроса в Минске

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Задержанный в Минске бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что его подставили. Короткое видео с фрагментом его допроса опубликовал белорусский канал ОНТ.

Представители телеканала пообещали показать в вечернем сюжете дополнительные кадры с допроса Протасевича. В обнародованном 13-секундном ролике блогер твердит о какой-то подставе.

"Уверен, меня просто подставили, потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу", — утверждает Протасевич.

Какие именно сказанные им слова привели, по мнению Протасевича, к задержанию, пока неизвестно.

Напомним, основателя запрещенного в Белоруссии канала Романа Протасевича задержали 23 мая в минском аэропорту. Это произошло сразу после посадки "заминированного" лайнера, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Вместе с ним задержали россиянку Софию Сапегу, также находившуюся на борту самолета.