Россия возвращает регулярное авиасообщение с Великобританией

ФБА «Экономика сегодня» /

Полеты из Москвы в Лондон и в обратном направлении возобновляются со 2 июня. Рейсы между странами будут курсировать трижды в неделю.

Авиасообщение между странами было приостановлено в декабре прошлого года из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Соединенном Королевстве. Оперативный штаб в ходе заседания 31 мая разрешил вновь открыть воздушные границы между государствами.

С 10 июня Россия запускает регулярное авиасообщение еще с несколькими странами. В их числе Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. С того же дня начинается чартерное авиасообщение с Албанией, которое будет осуществляться один раз в неделю.