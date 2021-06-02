Ребенок получил тяжелые травмы из-за взрыва газа в Вологодской области

inforeactor.ru / Жирнова Елена

Взрыв газового баллона произошел в нежилом помещении в Вологодской области. В результате инцидента пятеро детей получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительной информации, несчастный случай со взрывом баллона произошел из-за детской шалости. Происшествие произошло в СНТ Урожайный в городе Соколе.

Детонация газа спровоцировала пожар, который раскинулся на площади 28 "квадратов". Прибывшая на место инцидента бригада спасателей оперативно ликвидировала возгорание и доставила пострадавших детей в ближайшую больницу.