Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Ребенок получил тяжелые травмы из-за взрыва газа в Вологодской области

Происшествия
67

Ребенок получил тяжелые травмы из-за взрыва газа в Вологодской области
inforeactor.ru / Жирнова Елена

Взрыв газового баллона произошел в нежилом помещении в Вологодской области. В результате инцидента пятеро детей получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительной информации, несчастный случай со взрывом баллона произошел из-за детской шалости. Происшествие произошло в СНТ Урожайный в городе Соколе.

Детонация газа спровоцировала пожар, который раскинулся на площади 28 "квадратов". Прибывшая на место инцидента бригада спасателей оперативно ликвидировала возгорание и доставила пострадавших детей в ближайшую больницу.

#дети #взрыв #газ
Роман Протасевич заявил о подставе во время допроса в Минске
Роман Протасевич заявил о подставе во время допроса в Минске
Происшествия
09:34 | 2 июня
Глава Пентагона обсудил с представителями НАТО "угрозу" со стороны России
Глава Пентагона обсудил с представителями НАТО "угрозу" со стороны России
Армия
09:34 | 2 июня
Лайнер "Белавиа" экстренно приземлился в Краснодаре
Лайнер "Белавиа" экстренно приземлился в Краснодаре
Происшествия
09:33 | 2 июня