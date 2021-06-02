Врач-диетолог Кораблева рассказала о вреде кваса

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Некоторым группам людей не рекомендуется употреблять квас. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

Максимальная безопасная доза этого напитка в день составляет 0,5 литра. При частом употреблении кваса он начинает задерживать жидкость в человеческом организме, вызывая отеки. Они могут нанести вред здоровью людей, страдающих от высокого давления.

Кораблева в интервью РИА Новости подчеркнула, что квас имеет повышенное содержание кислотности. При наличии мочекаменной болезни, проблемах с печенью, гастрите и язве напиток следует исключить из рациона. Вместе с тем специалист порекомендовала беременным и кормящим женщинам отказаться от кваса, так как он содержит маленький процент алкоголя.