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Врач-диетолог Кораблева рассказала о вреде кваса

Общество
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Врач-диетолог Кораблева рассказала о вреде кваса
pexels.com / vedanti / CC0 License

Некоторым группам людей не рекомендуется употреблять квас. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

Максимальная безопасная доза этого напитка в день составляет 0,5 литра. При частом употреблении кваса он начинает задерживать жидкость в человеческом организме, вызывая отеки. Они могут нанести вред здоровью людей, страдающих от высокого давления.

Кораблева в интервью РИА Новости подчеркнула, что квас имеет повышенное содержание кислотности. При наличии мочекаменной болезни, проблемах с печенью, гастрите и язве напиток следует исключить из рациона. Вместе с тем специалист порекомендовала беременным и кормящим женщинам отказаться от кваса, так как он содержит маленький процент алкоголя.

#здоровье #квас #кораблева
Врач-диетолог Кораблева рассказала о вреде кваса
Врач-диетолог Кораблева рассказала о вреде кваса
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