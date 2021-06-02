Участок шоссе в Оклахоме назвали в честь экс-президента США Дональда Трампа

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Один из участков автострады Оклахомы получил название в честь бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Соответствующий закон подписал губернатор штата Кевин Ститт. Дорога от границ муниципалитета Бойсе-сити до Оклахомы будет иметь название "Шоссе президента Дональда Трампа". При этом местному транспортному управлению было предписано установить на участке трассы протяженностью 35 километров соответствующий указатель, пишут американские СМИ.

Отмечается, что Оклахома является одним из штатов Америки, который оказывал поддержку Дональду Трампу в предыдущей избирательной кампании. При этом местные власти выражали доверие в адрес кандидата на пост главы государства.