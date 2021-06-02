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Москвичам рассказали о погоде 2 июня

Общество
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Москвичам рассказали о погоде 2 июня
Федеральное агентство новостей / Юлия Шелковенко

Москвичей в среду ожидает умеренная облачность и температура до 20 градусов тепла, передает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем столбик термометра поднимется до 20 градусов выше нуля, однако, уже в ночь со среды на четверг термометр покажет около семи градусов тепла. Ожидается умеренная облачность с прояснением.

Температура в Подмосковье будет варьироваться от 16 до 21 градуса тепла. Ночью со среды на четверг термометр покажет около четырех градусов выше нуля. На следующий день в столице ожидается теплая солнечная погода. Столбик термометра поднимется до 22 градусов выше нуля.

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