Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Глава Ростеха призвал готовиться к "означающим войну" санкциям США

Политика
97

Глава Ростеха призвал готовиться к «означающим войну» санкциям США
kremlin.ru / Администрация президента России

Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что России следует быть готовой к жестким санкциям Запада, которые можно было бы сравнить с войной.

Он убежден, что Запад сделал все возможное, чтобы усложнить жизнь. Мягкими ограничительные меры, действующими против Москвы, назвать нельзя.

"Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь", — сказал Чемезов в интервью РБК.

Он обратил внимание на то, что у России и европейских стран сильный взаимный интерес. При этом объемы торговли с американцами не такие значительные, следовательно, нет никакой зависимости от них. Однако из-за введенных против Москвы санкций у Европы нет возможности продавать и ввозить свою продукцию в РФ.

#санкции #запад #чемезов
Глава Ростеха призвал готовиться к "означающим войну" санкциям США
Глава Ростеха призвал готовиться к "означающим войну" санкциям США
Политика
06:15 | 2 июня
Климкин испугался результатов переговоров Путина и Лукашенко
Климкин испугался результатов переговоров Путина и Лукашенко
Политика
05:08 | 2 июня
Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Амурской области
Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Амурской области
Происшествия
04:42 | 2 июня