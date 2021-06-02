Глава Ростеха призвал готовиться к «означающим войну» санкциям США

kremlin.ru / Администрация президента России

Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что России следует быть готовой к жестким санкциям Запада, которые можно было бы сравнить с войной.

Он убежден, что Запад сделал все возможное, чтобы усложнить жизнь. Мягкими ограничительные меры, действующими против Москвы, назвать нельзя.

"Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь", — сказал Чемезов в интервью РБК.

Он обратил внимание на то, что у России и европейских стран сильный взаимный интерес. При этом объемы торговли с американцами не такие значительные, следовательно, нет никакой зависимости от них. Однако из-за введенных против Москвы санкций у Европы нет возможности продавать и ввозить свою продукцию в РФ.