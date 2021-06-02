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Климкин испугался результатов переговоров Путина и Лукашенко

Политика
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Климкин испугался результатов переговоров Путина и Лукашенко
wikipedia.org / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Переговоры президентов России и Белоруссии могут нанести серьезный удар по Киеву и Западу, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко неслучайно вернулись к обсуждению вариантов возвращения авиа и железнодорожных связей между Минском и Симферополем. Он также добавил, что вопрос авиасообщения между Белоруссией и Крымом может сильно ударить по Украине и западным коллегам.

Россия и Белоруссия вернулись к проработке вопроса по возобновлению авиасообщения недавно. Александр Лукашенко не обсуждал такую возможность ранее из-за закрытия воздушных коридоров над территорией Украины. Сближение двух государств пугает Украину, которая надеется на помощь Запада в достижении своих интересов.

#россия #украина #белоруссия #павел климкин
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