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Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Амурской области

Происшествия
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Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Амурской области
pixabay.com/PD /

Трое взрослых и один подросток получили травмы различной степени тяжести при ДТП в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся. Правоохранительные органы Бурейского района проводят проверку в связи с инцидентом.

По версии следствия, автобус с пассажирами ехал по трассе Благовещенск — Гомелевка. Водитель потерял контроль и допустил аварию.

#дтп #автобус #амурская область
Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Амурской области
Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Амурской области
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