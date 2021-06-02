Четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса в Амурской области

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Трое взрослых и один подросток получили травмы различной степени тяжести при ДТП в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся. Правоохранительные органы Бурейского района проводят проверку в связи с инцидентом.

По версии следствия, автобус с пассажирами ехал по трассе Благовещенск — Гомелевка. Водитель потерял контроль и допустил аварию.