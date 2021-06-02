Содержать в квартирах змей и крокодилов можно при определенном условии

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Жители России могут содержать опасных существ только в случае их приобретения до 2020 года. В число таких "питомцев" входят ядовитые змеи, скорпионы, крокодилы, а также львы.

Законодательство РФ с 2018 года стало предусматривать основные принципы обращения с домашними животными, передает РИА Недвижимость. Прежде всего, человек не должен держать у себя в квартире опасных существ, которые могут нанести вред хозяину и его соседям, объяснил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Нарушение данного требования предусматривает изъятие животного и его отправление в естественную среду обитания. Однако в случае приобретения некоторых видов диких существ до 1 января 2020 года, экзотические питомцы имеют право находиться в квартире до своей естественной смерти, рассказал партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский.