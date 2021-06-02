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Москва показала минимальный уровень безработицы во время пандемии

Общество
/ Обновлено: 02 июня 2021 03:23 60

Москва показала минимальный уровень безработицы во время пандемии
ПолитРоссия /

Европейская компания EY провела исследование "COVID-19 в мегаполисах мира". Москва по его результатам стала лидером по минимальному уровню безработицы.

Исследование было проведено во время пандемии коронавирусной инфекции. Доклад будет представлен в ближайшее время на Петербургском Международном Экономическом Форуме. Полная изоляция граждан немного замедлил рост заболевших от коронавируса, однако негативно отразился на экономике мировых мегаполисов.

Снятые вовремя ограничения позволили быстрому росту экономической сферы в новых реалиях. Специалисты рассматривали такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Гонконг, Мадрид, Осло, Стокгольм и Москва.

#москва #россия #ПМЭФ-2021
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