Трамп рассчитывает вернуться на должность президента США в августе 2021 года

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп всерьез рассчитывает вернуться на пост главы государства в августе этого года, сообщила репортер New York Times Хаберман.

Трамп общался с приближенными людьми, которым сообщил, что верит в восстановление своих должностных полномочий в последнем месяце лета. Однако такие мысли экс-президента США не всем по душе. В частности, журналистка New York Times Мэгги Хаберман отмечает, что политическая система США "так не работает".

После подведения итогов выборов президента США в начале января сторонники Трампа штурмовали здание американского конгресса. Многие жители Соединенных Штатов остались недовольны результатами голосования и говорили о возможных фальсификациях со стороны демократов.