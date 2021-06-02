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Психопат до полусмерти избил девушку в Смоленске

Происшествия
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Психопат до полусмерти избил девушку в Смоленске
ва.мвд.рф / Волгоградская академия МВД

Мужчина совершил нападение на девушку и жестоко ее избил в Смоленске. Женщина потеряла сознание и до утра пролежала на улице.

Мужчина совершил преступление на улице Нормандия-Неман. Правоохранительные органы воспользовались камерами видеонаблюдения, на которых видно, как человек бьет со всей силы кулаком по лицу девушки, далее отталкивает ее в угол и продолжает добивать ногами, после чего скрывается с места преступления.

Оказалось, что преступник еще в 2008 году избил девушку, и уколол иголкой прохожую. Однако тогда к уголовной ответственности его не привлекли, так как он имеет психическое расстройство.

#нападение #смоленск #психопат
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