Контрольный матч между сборными РФ и Польши закончился вничью

vk.com / Сборная России по футболу

Контрольный матч с участием сборных России и Польши завершился со счетом 1:1. Игра закончилась вничью.

Матч прошел на площадке стадиона "Мейски" во Вроцлаве. Счет открыли поляки, отправив мяч в ворота россиян на четвертой минуте первого тайма. Забитым голом отличился Якуб Шверчок.

Однако уже на 21-й минуте российские футболисты сравняли счет. Мяч в ворота сборной Польши с передачи Александра Головина отправил Вячеслав Караваев.

Игра состоялась в рамках подготовки к чемпионату Европы. За матчем следили итальянские арбитры под руководством Марко Гуида.