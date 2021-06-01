Врач Евдокимов рассказал об опасности лекарств при головных болях

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Предотвращение головных болей с помощью обезболивающих лекарственных средств может нанести серьезный вред организму. Об этом рассказал остеопат Александр Евдокимов.

Российский врач-невролог объяснил, что обычное недомогание в некоторых случаях указывает на наличие тяжелых заболеваний. В их число входят предынсультное состояние и гипертонический кризис, передает "Пятый канал".

"Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше", — объяснил Евдокимов.

Упущенное на устранение боли время лучше потратить на прохождение обследования. Также врач порекомендовал отказаться от самолечения и обратиться за помощью к специалисту.