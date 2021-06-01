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Париж мог спровоцировать обострение ситуации на границе ЦАР и Чада. Нджамена обвиняет Банги в смерти шестерых своих военнослужащих.

Военнослужащие Центральноафриканской Республики (FACA) вели преследование боевиков группировки "Коалиция патриотов за перемены" (СРС), после чего правительство Чада заявило, что в результате действий FACA погибло шестеро военных страны.

Аналитики выразили мнение, что в данном инциденте может быть замешана Франция, которая не может смириться с потерей влияния на бывшие колонии. По этой причине Пятая Республика может использовать Чад для вмешательства во внутриполитические дела Центральноафриканской Республики.

Местные жители, которые были свидетелями действий FACA и бандитов СРС, опровергли утверждения ангажированных журналистов, которые винят ЦАР в гибели своих бойцов, сообщает Федеральное агентство новостей.