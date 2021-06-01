«Росгосстрах» и «Соцпроф» заключили соглашение о сотрудничестве

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Членам профсоюза "Соцпроф" будут предоставлять услуги с выгодными условиями от страховой компании "Росгосстрах". Представители организаций заключили соглашение о сотрудничестве.

Оно было подписано гендиректором российской страховой компании "Росгосстрах" Геннадием Гальпериным и депутатом Госдумы России, а также председателем объединения профсоюзов "Соцпроф" Сергеем Вострецовым. Согласно документу, члены профсоюза смогут получать специальные услуги в сфере здоровья, имущества и медицины при путешествиях по России и за границей, передает Федеральное агентство новостей. По мнению Вострецова, организация начала сотрудничать с самой надежной страховой компанией со столетней историей, которая принимает активное участие в жизни страны и ее граждан.

"Я уверен, что, благодаря нашему взаимодействию, различные услуги в сфере финансовой защиты и другие сервисы и скидки будут предоставляться не только членам нашего профобъединения, но и предприятиям, где эти люди работают", — поделился депутат.

Федеральное агентство новостей / Сергей Вострецов

Кроме того, Вострецов подчеркнул, что взаимодействие с компанией "Росгосстрах" будет позитивно влиять на законотворческий процесс в сфере страхования россиян. В свою очередь Гальперин объяснил, что партнерские отношения организаций пойдут на пользу гражданам, состоящим в "Соцпрофе".