Жилин раскрыл планы Запада на Белоруссию

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Запад спит и видит, как бы сделать из Белоруссии «вторую Украину» с точки зрения превращения ее в ресурс ведения войны против Москвы. Чтобы на российских границах стоял конвой НАТО.

Об этом в комментарии изданию «Sputnik Беларусь» заявил российский военный аналитик, полковник в отставке Александр Жилин.

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что российские спецслужбы оказали большую помощь Белоруссии и благодаря им страна в прошлом году смогла избежать сильных потрясений.

По словам Александра Жилина, Россия не может допустить, чтобы Запад привел в действие свои планы относительно Белоруссии.

«Дело в том, что определенные силы с колоссальным ресурсом (материальным и не только) давно положили глаз на Беларусь, потому что Лукашенко, кто бы что о нем не говорил, удалось за время президентства не только сохранить экономику ― машиностроение и другие отрасли, но и развить их до международного уровня», — рассказал эксперт.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

По его словам, производящиеся в Белоруссии товары конкурентоспособны на мировом уровне, и это касается всех товаров - от продовольственных до троллейбусов. Поэтому, разумеется, для алчных людей, чей смысл существования ограничивается стремлением к богатству и которых не волнуют человеческие ценности, начали интересоваться этими жирными кусками.

«Из Беларуси хотели сделать Украину в том плане, что именно украинские олигархи разорвали страну, отняли собственность и таким образом завладели всем, включая и бюджет. То же самое хотели сделать и в Беларуси, — объяснил Жилин. — Плюс к этому, Запад спит и видит, чтобы действительно Беларусь была похожа на Украину с точки зрения превращения ее в ресурс войны с Россией».

Этого, по словам эксперта, допустить нельзя, потому что, если на территории Белоруссии страны НАТО разместят свои ударные комплексы, по периметру России фактически будет размещен конвой, и Москве придется очень сложно. Именно поэтому, заключил Александр Жилин, российские спецслужбы сейчас работают так активно, чтобы не допустить повторения украинского сценария в Белоруссии.