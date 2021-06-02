Корнилов: Зеленский показал всем, кто на самом деле блокирует «Минск–2»

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Когда украинский президент Владимир Зеленский говорил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о необходимости изменить минский и нормандский переговорный форматы, он еще не знал, что своими словами ставит Киев в крайне неудобное положение.

Об этом в материале для RT рассуждает публицист и политолог Владимир Корнилов, отмечая, что немецкая газета опубликовала интервью Зеленского с его неразумными предложениями практически одновременно с выходом в эфир совместного заявления Канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые в очередной раз подтвердили безальтернативность минского переговорного процесса и нормандского формата.

«Неудобство в том, что глава украинской державы, выдвигая свои, мягко говоря, не самые умные инициативы, продемонстрировал полную изоляцию Украины в рамках нормандского формата», — объясняет Корнилов.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Зеленский предложил изменить нормандский формат, сделав из него что-то «более глобальное», чтобы можно было обсуждать не только положение дел в Донбассе, но также и Крым и «Северный поток – 2». При этом в обсуждении, помимо нынешних участников – Росси, Франции, Германии и Украины – по мнению украинского президента, должны участвовать Евросоюз и Соединенные Штаты Америки.

И одновременно с этим предложением, Зеленский назвал Евросоюз и военный блок НАТО «конструкциями, которые рассыпаются», напоминает политолог. По словам Зеленского, именно включение Украины в число стран-участников должно будет спасти эти альянсы от окончательного разрушения.

«Что, в общем-то, наталкивает на размышления: а применимо ли слово «бывший» к профессии комика, даже если он находится на посту президента какой-то страны?», — интересуется Корнилов.

По его словам, Зеленский давал интервью немецкому изданию заранее и не мог знать, что его выход в печать совпадет по времени с совместным выступлением Меркель и Макрона.

А лидеры Германии и Франции не только заявили, что альтернативы минскому и нормандскому процессам нет, они еще и призвали строго следовать решениям, принятым в декабре 2019 года на Парижском саммите.

«А это значит, что трое из четверых (включая Россию, разумеется) участников «Нормандии» требуют от Зеленского выполнить политическую часть Минского соглашения, от чего Киев шарахается, как черт от ладана», — подчеркнул эксперт.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Таким образом, всему миру было продемонстрировано, кто на самом деле выступает за выполнение Минских соглашений, а кто против. У Берлина и Парижа появилась очередная возможность убедится в том, что именно Киев занял блокирующую позицию. И теперь встает вопрос, когда же они предпримут действенные меры по принуждению своего подопечного к исполнению достигнутых договоренностей по достижению мира в Донбассе.

Этот вопрос, подчеркивает Корнилов в заключение, необходимо задавать регулярно, несмотря даже на то, что всем известен ответ на него. Это нужно делать хотя бы для того, чтобы европейцы перестали обвинять Россию в «неисполнении Минских соглашений».