Погребинский объяснил, кому на Украине угрожает союз России и Белоруссии

ФБА «Экономика сегодня» / Семен Притула

Если Россия и Белоруссия создадут настоящее Союзное Государство, это станет серьезной угрозой для киевской элиты, присвоившей себе власть на Украине.

Уверенность в этом в беседе с газетой «Взгляд» высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева возможное объединение усилий Москвы и Минска представляет опасность, так как стороны могут включить оборонную сферу в интеграционные процессы. Если это произойдет, отметил украинский президент, Россия и Белоруссия получат возможность оказывать на Киев серьезное давление.

«Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее Союзное Государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и "государством-агрессором", как у нас называют Россию», — развил мысль Зеленского Михаил Погребинский.

И это, по словам политолога, можно действительно рассматривать как угрозу, но угрозу не украинскому государству, а тем элитам, которые узурпировали в стране власть.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Они (украинские элиты) опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды», — напомнил Погребинский.

Напомним, ранее Россия и Белоруссия достигли договоренности до осени 2021 года завершить процесс согласования интеграционных программ, которые позволят двум странам создать общий рынок и унифицировать налоговое законодательство.

Комментируя эту новость, президент Украины Владимир Зеленский, а также министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявили о том, что в Киеве воспринимают возможное объединение России и Белоруссии в Союзное Государство, как угрозу для себя.