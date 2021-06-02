Украинский дипломат заявил, что Киев полностью провалил внешнюю политику

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Украина, в результате непоследовательных действий ее нынешних властей, теряет доверие партнеров на международной арене, а значит лишается связей и влияния в мире.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Эспрессо» высказал бывший посол Киева в Минске Роман Бессмертный, по словам которого команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не только провалила внешнюю политику страны на всех возможных направлениях, но и не в состоянии хоть что-то восстановить.

«Не тайна, что внешняя политика фактически провалена командой Зеленского, тем более она провалена на всех направлениях. Во внешней политике есть три очень важные составляющие – уровень технологический, представительский и политический. Если взять все эти три уровня, то первые два просто в полном загоне, потому что повседневной рутинной работы просто не существует», — объяснил дипломат.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Отсутствие результатов встреч и переговоров демонстрирует провал украинской внешней политики на технологическом и представительском уровнях, на которых разные страны используют различные механизмы. Но на Украине эти механизмы не работают, и все, чем ограничивается украинская внешняя политика - это просто встреча первых персон, которая является началом и концом украинской дипломатии.

«Потому что кто-то на Банковой думает, что встреча первых персон, решит все, но нет, не решит», — объяснил Роман Бессмертный.

Именно непоследовательность украинских властей на внешней арене привела к тому, что страна потеряла не только доверие иностранных партнеров, но и собственные связи и влияние. Причиной этого деструктивного процесса стало отсутствие наследственности во внешней политике Киева.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Все в мире, по словам дипломата, понимают, что страна, вне зависимости от того, кто в данный момент является ее президентом, должна тщательно следовать своим концептуальным положениям, чтобы ее поведение было прогнозируемым и вызывало доверие. Тогда эту страну будут уважать в мире, заявил Бессмертный.

«Нужно помнить, что внешняя политика, является продолжением внутренней политики. Если рушатся все договоренности, которые касаются реформ и продвижения по всем дорожкам, которые были названы, очевидно, что падает доверие, количество и уровень контактов, рушится технологические представительские связи», – объяснил дипломат.

Напомним, ранее украинский дипломат и политолог Вадим Трюхан заявил, что война всегда является результатом неудачной работы дипломатов.