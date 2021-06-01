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Рецепт блюда из спаржи опубликовали в своде законов Бельгии

Общество
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Рецепт блюда из спаржи опубликовали в своде законов Бельгии
pxhere.com /

Официальный журнал Бельгии, публикующий введенные в страну законы, дополнил свою статью о ценах на медикаменты рецептом гратена из спаржи.

Неожиданное дополнение обнаружил юрист Морган Моллер, передает BBC. Специалист занимался изучением французской версии журнала Moniteur Belge. Впоследствии он обнаружил в статье о ценах на медикаменты рецепт блюда из спаржи.

Юрист поделился данной новостью на своей странице в Twitter. После обнаружения ошибки официальный журнал был обновлен, однако в pdf-версии еще можно обнаружить ошибку. Директор Moniteur Belge Уилфред Веррезен заявил, что рецепт блюда является частью консолидированной базы данных, не имеющей юридической силы. При этом он отметил, что перед выпуском официальных декретов текст журнала проходит доскональную проверку.

#бельгия #закон #спаржа
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