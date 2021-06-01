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В ДНР рассказали о значимости Международного дня защиты детей для Донбасса

Политика
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В ДНР рассказали о значимости Международного дня защиты детей для Донбасса
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Вся "продвинутая" общественность Европы должна обратить внимание на детей Донбасса, которые гибнут под обстрелами Украины, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

Политик считает, что жители республик Донбасса хотели бы обратить внимание мирового сообщества на беззаконие, которое проявляется со стороны Киева. Украинские силовики продолжают обстрелы населенных пунктов, в результате чего гибнут мирные граждане. В Международный день защиты детей миру нужно показать, что все это должно прекратиться.

"Более ста детей погибли за это время. Этот праздник для нас — отличный повод напомнить мировому сообществу, что так нельзя", — сказал Ольхин в интервью изданию "Народные Новости".

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил школьников с Международным днем защиты детей, сообщает сайт 360tv.ru.

#донбасс #днр #день защиты детей
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