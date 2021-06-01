Посол Денисов посоветовал России не заключать формальный союз с Китаем

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Партнерские отношения Москвы и Пекина не требуют заключения формального союза. Такую точку зрения выразил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Дипломат считает, что формальное или военно-политическое двустороннее соглашение не соответствует интересам России и КНР. По его словам, идея такого союза идет вразрез с концепцией построения полицентричного мира.

"Прежде всего, наше взаимодействие не направлено против третьих стран, <...> а внешняя политика обоих государств не строится на логике блокового подхода и конфронтации с кем бы то ни было", — отметил посол.

Россия и Китай ранее приняли решение о совместном строительстве атомного объекта, сообщает сайт 360tv.ru.