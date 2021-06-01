Путина пригласили на международный саммит по климату в Шотландию

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату, которые пройдут в шотландском Глазго.

О приглашении специальный представитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев сообщил журналистам РИА Новости.

"Поедет он либо не поедет, будет решать, конечно, он сам лично. Как минимум, будет вице-премьер, точно будет и министерский уровень. Эта конференция будет довольно скандальная по своему накалу", — сказал Эдельгиев.

Путин выступил на международном онлайн-саммите по климату 22 апреля. Российский лидер пригласил страны к совместным с РФ научным проектам в этой сфере.