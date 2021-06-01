Вячеслав Володин призвал установить имена предателей СССР

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Бывшая советская элита могла извлечь экономическую выгоду от развала СССР, поэтому необходимо выявить всех предателей страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, нужно назвать имена бывших чиновников СССР, которые предали страну, так как их действия имели негативные последствия для государства.

"Да, нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена", — сказал Вячеслав Володин.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что Володин предложил выработать единые меры развития Сети. Как подчеркнул спикер ГД РФ, вырабатывать меры надо совместно, на межгосударственном уровне.