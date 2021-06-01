Российский ФБР поможет семье погибшего из-за произвола полицейских француза

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Семья чернокожего француза по имени Адама Траоре пытается добиться наказания для виновников гибели мужчины.

Сестру афрофранцуза Адама Траоре обвиняют в "распространении порочащих сведений" из-за того, что женщина назвала имена правоохранителей, которые являются возможными виновными в смерти брата, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент с Траоре произошел в городе Бомон-Сюр-Уаз, когда мужчину вместе с братом остановили, чтобы проверить документы. У француза не было при себе удостоверения личности, поэтому он решил сбежать, но вскоре его задержали полицейские, которые втроем навалились на мужчину. Вскоре он скончался в местном отделении полиции, несмотря на медицинскую помощь.

Члены семьи погибшего верят, что причиной трагедии стало грубое обращение полицейских. После смерти Траоре неравнодушные люди проводили массовые акции в поддержку семьи мужчины.

Юристы российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) уже объявили в своем Telegram-канале, что намерены помочь родственникам француза, так как в течение нескольких лет суд, так и вынес приговор злоумышленникам.