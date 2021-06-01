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Бывший президент Армении предложил урезать полномочия премьер-министра

Политика
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Бывший президент Армении предложил урезать полномочия премьер-министра
wikipedia.org / Limegirl / CC BY-SA 3.0

Экс-президент Армении Роберт Кочарян назвал переход страны к парламентской системе правления опрометчивым шагом. Об этом он заявил во время интервью.

Кочарян считает, что власть в Армении сейчас почти ничем не уравновешена. Он предложил урезать полномочия главы правительства республики. По его словам, ни один президент в стране не имел столько прав, сколько есть у премьер-министра.

"Говорить о парламентской республике — это просто опрометчиво. Это был, мне кажется, неправильный шаг. Я считаю, что нужно сделать по крайней мере шаг или полшага назад", — приводит слова Кочаряна РБК.

Бывший президент также выразил мнение, что правоохранительные органы не должны находиться в подчинении премьера.

#премьер-министр #армения #кочарян
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