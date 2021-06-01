Вашингтон объяснил, какую цель преследует Байден во встрече с Путиным

pixabay.com /

Президент США Джо Байден преследует цель разобраться в намерениях России. Об этом сообщил Белый дом.

Вашингтон объяснил, зачем Байдену нужна встреча с президентом России Владимиром Путиным. В Белом доме уточнили, что лидеру необходимо разобраться в намерениях РФ, поэтому будет много работы. Российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что стороны обменяются мнениями об угрозах, которые они видят. По его словам, Россия не будет строить иллюзий о прорыве в отношениях с США.