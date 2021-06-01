Политолог Кондакова посоветовала США приготовиться к жестким сигналам Москвы

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Россия направит США несколько важных сигналов, которые укрепят позиции Москвы перед российско-американским саммитом, уверена политолог Евгения Кондакова.

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Политолог Кондакова рекомендует Вашингтону приготовиться к жестким сигналам Москвы накануне переговоров.

Главная цель сигналов Кремля заключается в том, чтобы показать Белому дому, что Россия не пойдет на поводу у американских властей. В частности, Москва напомнит о своей позиции по разным международным соглашениям, из которых вышел Вашингтон, заключила эксперт.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что американский журналист тоже предрек возможные итоги встречи лидеров России и США. Он предсказал проигрыш Байдена на саммите с Путиным.