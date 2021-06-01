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Злоумышленник ударил чиновника из Тверской области и бросил на него две розы

Происшествия
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Злоумышленник ударил чиновника из Тверской области и бросил на него две розы
Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Глава Бологовского района Тверской области Геннадий Ломака подвергся нападению со стороны неизвестных. В отделе регионального МВД подтвердили эту информацию.

Инцидент произошел у здания районной администрации. Злоумышленник совершил нападение на главу Бологовского района Тверской области Геннадия Ломаку прямо у входа на работу.

По словам потерпевшего, мужчина ударил его в лицо, после чего бросил сверху на упавшего чиновника две розы и пригрозил расправой.

После случившегося чиновник смог встать и вызвать правоохранителей. По факту инцидента организована проверка.

#чиновник #упал #розы
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