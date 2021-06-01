Иван Ургант пошутил о купании Лукашенко в Черном море

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Шоумен Иван Ургант пошутил о купании президента Белоруссии Александра Лукашенко в Черном море. Юмористическую зарисовку показали в эфире Первого канала.

Лукашенко приезжал в Сочи с рабочим визитом и после официальных переговоров решил искупаться. Иван Ургант представил шутливую ситуацию, в которой двух людей в масках дельфинов инструктируют, как правильно плавать вокруг президентского судна.

"Найти яхту легко, так как под ней будет "ядерный подводный крейсер", — сказал Иван Ургант.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что Ургант посмеялся над встречей певца Филиппа Киркорова с выигравшей Евровидение группой Måneskin. По мнению шоумена, Киркоров якобы заставлял итальянцев смотреть свой номер.