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Следствие признало Гудкова подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба

Происшествия
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Следствие признало Гудкова подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Дмитрию Гудкову был присвоен статус подозреваемого. Адвокат экс-депутата передал прессе, что Гудков был задержан для дальнейшего судебного разбирательства.

Правоохранители окончили обыск в квартирах бывшего депутата, после чего его направили на допрос в Главном следственном управлении МВД. Депутата задержали из-за подозрения в причинении имущественного ущерба.

Обыски в квартире бывшего чиновника провели из-за крупного долга по аренде нежилого помещения в период с 2015 по 2017 год. В рамках этого же уголовного дела обыски провели и в квартире бывшего председателя "Открытой России" (организация признанная в РФ нежелательной) Александра Соловьева.

#гудков #гу мвд #дмитрий гудков
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