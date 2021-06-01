Следствие признало Гудкова подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба

Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Дмитрию Гудкову был присвоен статус подозреваемого. Адвокат экс-депутата передал прессе, что Гудков был задержан для дальнейшего судебного разбирательства.

Правоохранители окончили обыск в квартирах бывшего депутата, после чего его направили на допрос в Главном следственном управлении МВД. Депутата задержали из-за подозрения в причинении имущественного ущерба.

Обыски в квартире бывшего чиновника провели из-за крупного долга по аренде нежилого помещения в период с 2015 по 2017 год. В рамках этого же уголовного дела обыски провели и в квартире бывшего председателя "Открытой России" (организация признанная в РФ нежелательной) Александра Соловьева.