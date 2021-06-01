Оппозиционеры потребовали от Рады провести встречу «нормандской четверки»

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Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала от Верховной рады Украины обратиться к "нормандской четверке". Об этом сообщил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Оппозиционеры призвали парламент принять постановление об обращении к лидерам Германии, России, Украины и Франции. Политсила настаивает на проведении срочной встречи "нормандской четверки" для снижения напряженности в Донбассе и активизации политического урегулирования ситуации в регионе.

"Это требование всего украинского народа", — подчеркнул Бойко.

Политик объяснил необходимость встречи отсутствием реальных шагов. По его мнению, повестка Рады наполнена второстепенными вопросами.

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее направил письмо советникам лидеров "нормандской четверки", сообщает сайт 360tv.ru. В послании он предложил провести срочную встречу с министрами иностранных дел.