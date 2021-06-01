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Россиянам напомнили о требовании Роспотребнадзора не сочетать "ЭпиВакКорону" с ботоксом

Общество
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Россиянам напомнили о требовании Роспотребнадзора не сочетать «ЭпиВакКорону» с ботоксом
Агентство городских новостей Москва /

Уколы ботокса не следует сочетать с вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре. Мнение ведомства разделила дерматолог Татьяна Егорова.

Ботокс фактически представляет собой вакцину. Под кожу вводится токсин, благодаря чему происходит реакция в тканях. Взаимодействие двух препаратов еще не изучено, поэтому существует риск, что препарат от COVID-19 "ЭпиВакКорона" при сочетании с ботоксом может не сработать, объяснила Егорова.

"Ботокс (ботулотоксин) — это тоже фактически вакцина, токсин вводится, и происходит реакция тканей, то есть вакцина на вакцину — не очень хорошо", — подчеркнула эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Рекомендуется сделать укол ботокса, а через две недели пройти вакцинацию от коронавируса. Либо сначала получить прививку, а через два месяца — ботокс, отметила дерматолог. Результат будет зависеть от индивидуальных особенностей защитных свойств организма, поэтому Роспотребнадзор советует воздержаться от единовременной вакцинации от коронавируса и уколов ботокса.

#роспотребнадзор #ботокс #ЭпиВакКорона
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